Экс-игрок ЦСКА Олег Корнаухов назвал условие, при котором нападающий сборной Аргентины Лионель Месси станет обладателем «Золотого мяча».

Лионель Месси globallookpress.com

«Уникальная команда Аргентина. Всё работает вокруг Месси. То, чего не было в Португалии вокруг Роналду, тут всё есть. На тоненького, но пока Аргентина проходит дальше. Все, кто подносит снаряды, кто отрабатывает в обороне, работают на Месси, лишь бы он делал результат. Сплоченность поражает. И Месси пойдет бить пенальти, если его назначат со Швейцарией. Он выиграет "Золотой мяч", если Аргентина станет чемпионом мира. Все в команде готовы всё сделать, чтобы он делал результат», — цитирует Корнаухова «Матч ТВ».

Месси является восьмикратным обладателем «Золотого мяча». Сборная Аргентины сыграет в 1/4 финала ЧМ-2026 против Швейцарии 12 июля в Канзас-Сити, начало — в 04:00 мск.