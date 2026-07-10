Экс-игрок ЦСКА Олег Корнаухов назвал условие, при котором нападающий сборной Аргентины Лионель Месси станет обладателем «Золотого мяча».
«Уникальная команда Аргентина. Всё работает вокруг Месси. То, чего не было в Португалии вокруг Роналду, тут всё есть. На тоненького, но пока Аргентина проходит дальше. Все, кто подносит снаряды, кто отрабатывает в обороне, работают на Месси, лишь бы он делал результат. Сплоченность поражает. И Месси пойдет бить пенальти, если его назначат со Швейцарией. Он выиграет "Золотой мяч", если Аргентина станет чемпионом мира. Все в команде готовы всё сделать, чтобы он делал результат», — цитирует Корнаухова «Матч ТВ».
Месси является восьмикратным обладателем «Золотого мяча». Сборная Аргентины сыграет в 1/4 финала ЧМ-2026 против Швейцарии 12 июля в Канзас-Сити, начало — в 04:00 мск.