Защитник «Локомотива» Георгий Джикия рассказал, что стало основной причиной возвращения его в родной клуб.

Георгий Джикия globallookpress.com

«Все решилось очень быстро. После ухода из "Спартака" мог несколько раз оказаться в "Локомотиве", но только сейчас я взял все в свои руки. После окончания сезона в Турции понял, что не хочу там оставаться. Мне нужно было сделать все, чтобы перейти в "Локомотив". Получилось. И вот я здесь.

У меня был контракт еще на год вперед в "Антальяспоре", но команда вылетела, а в последние несколько месяцев испытывал сомнительные ощущения... Многое изменилось с приходом нового тренера — я просто осознал, что не хочу там оставаться, о чем и уведомил клуб. Договорились расторгнуть контракт по обоюдному решению, без каких-то выплат.

Сразу же вступил в переговоры с "Локомотивом", оперативно прошел медосмотр, подписал контракт. Нет каких-то подводных камней, запутанных историй. Четко понял, что хочу уехать из Турции и найти новую команду», — сказал Джикия в интервью «СЭ».

32‑летний Джикия перешел в «Локомотив» как свободный агент. Он является воспитанником железнодорожников, но покинул клуб в раннем возрасте.

Защитник известен по выступлениям за «Спартак» из Нальчика, «Химик», «Амкар», московский «Спартак», «Химки» и «Антальяспор».