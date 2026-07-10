Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментировал победу французской национальной команды в матче 1/4 финала ЧМ-2026 против Марокко (2:0).

Андрей Аршавин globallookpress.com

«Матч сложился так, как я и представлял. Франция атаковала — рано или поздно она должна была забить. У Марокко почти шансов не было.

Мбаппе и Дембеле забили свои классические голы. Не было ни одного отрезка, когда были бы сомнения в победе Франции», — сказал Аршавин «Матч ТВ».

После этого противостояния сборная Франции пробилась в полуфинал ЧМ-2026, где сыграет против победителя встречи Испания — Бельгия.