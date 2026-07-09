Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль высказался о возможном трансфере форварда «Атлетико» Хулиана Альвареса в каталонский клуб.

Хулиан Альварес globallookpress.com

«Он классный игрок, которого каждый хочет видеть в своей команде. Мы готовы принять его с распростертыми объятиями, если он придет, мы все будем очень счастливы. Думаю, Альварес отлично впишется в стиль игры "Барсы"», — цитирует Ямаля Mundo Deportivo.

По информации СМИ, «Барселона» намерено приобрести аргентинца у «Атлетико», который ранее заявил о желании покинуть мадридский клуб.