Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин прокомментировал предстоящую игру четвертьфинала на ЧМ‑2026 с Аргентиной.

Мурат Якин globallookpress.com

«Да, нам предстоит матч с Аргентиной — действующим чемпионом мира. Такой соперник — точно не подарок. Но по двум последним играм мы увидели, что Аргентина уязвима.

Думаю, мы уже заслужили уважение со стороны наших соперников. В тактическом плане это будет очень интересный матч. Мы способны доставить проблемы действующим чемпионам мира.

Для такой страны, как Швейцария, четвертьфинал чемпионата мира против Аргентины — огромное событие. Поэтому ожидания очень высоки. Мне, наверное, потребуется ещё несколько часов, а может быть, даже целый день, чтобы до конца осознать, что с нами происходит», — приводит слова Якина Bolavip.

Эта встреча состоится 12 июля в 4:00 (мск).