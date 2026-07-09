Завершились три матча 1-го квалификационного раунда Лиги Европы.

В одной из встреч «Ференцварош» обыграл «Войводину» со счетом 2:1.

У гостей голами отметились Кристоффер Закариассен на 8-й и Юсуф Бамиделе на 86-й минуте.

На 45-й минуте игрок «Ференцвароша» Тон Рамакерс оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

Результат матча Войводина Нови Сад 1:2 Ференцварош Будапешт 0:1 Кристоффер Закариассен 8' 0:2 Бамиделе Юсуф 86' Войводина: Корнель Сюч, Джордже Црномаркович, Стефан Митрович ( Алекса Вуканович 63' ), Лазар Николич, Негош Петрович, Ифет Джаковац, Деян Зукич ( Milutin Vidosavljevic 73' ), Лазар Ранджелович ( Dragan Kokanovic 84' ), Dragan Rosic, Lucas Barros, Nardin Mulahusejnovic ( Milan Kolarevic 63' ) Ференцварош: Денеш Дибуш, Тоон Рамакерс, Аттила Ошват, Кристиан Листеш ( Ленни Жозеф 46' ), Габи Каниховски ( Жомбор Грубер 90' ), Кристоффер Закариассен ( Филипп Ромменс 89' ), Наби Кейта, Мариус Корбу, Каду, Бамиделе Юсуф ( Йонатан Леви 90' ), Mariano Gomez Жёлтые карточки: Негош Петрович 59' — Бамиделе Юсуф 67', Ленни Жозеф 71'

Статистика матча 1 Удары в створ 3 10 Удары мимо 4 47 Владение мячом 53 4 Угловые удары 8 12 Фолы 12

Ответная игра между этими командами состоится 16-го июля в Будапеште (Венгрия).

В параллельном матче «Хайдук» одолел «Жилину» (2:0).

В составе хорватской команды голы записали на свой счет Роко Брайкович на 22-й минуте и Далиссон де Алмейда на 50-й минуте.

Ответный матч пройдет 16-го июля в Жилине (Словакия).

ЦСКА С обыграл «Дерри Сити» со счетом 3:2.

У болгарской команды дубль оформил Иоаннис Питтас, отличившись на 20-й и 53-й минутах встречи. Еще один гол записал на свой счет Бруну Жордау на 42-й минуте.

В составе «Дерри Сити» отличились Лиам Бойс на 31-й минуте и Джеймс Олайника на 89-й минуте.

Ответный поединок состоится 16-го июля в Дерри (Северная Ирландия).