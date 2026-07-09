Завершились три матча 1-го квалификационного раунда Лиги Европы.
В одной из встреч «Ференцварош» обыграл «Войводину» со счетом 2:1.
У гостей голами отметились Кристоффер Закариассен на 8-й и Юсуф Бамиделе на 86-й минуте.
На 45-й минуте игрок «Ференцвароша» Тон Рамакерс оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.
Результат матча
Ответная игра между этими командами состоится 16-го июля в Будапеште (Венгрия).
В параллельном матче «Хайдук» одолел «Жилину» (2:0).
В составе хорватской команды голы записали на свой счет Роко Брайкович на 22-й минуте и Далиссон де Алмейда на 50-й минуте.
Ответный матч пройдет 16-го июля в Жилине (Словакия).
ЦСКА С обыграл «Дерри Сити» со счетом 3:2.
У болгарской команды дубль оформил Иоаннис Питтас, отличившись на 20-й и 53-й минутах встречи. Еще один гол записал на свой счет Бруну Жордау на 42-й минуте.
В составе «Дерри Сити» отличились Лиам Бойс на 31-й минуте и Джеймс Олайника на 89-й минуте.
Ответный поединок состоится 16-го июля в Дерри (Северная Ирландия).