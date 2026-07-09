Завершились три матча 1-го квалификационного раунда Лиги Европы.

«Ференцварош»
«Ференцварош» globallookpress.com

В одной из встреч «Ференцварош» обыграл «Войводину» со счетом 2:1.

У гостей голами отметились Кристоффер Закариассен на 8-й и Юсуф Бамиделе на 86-й минуте.

На 45-й минуте игрок «Ференцвароша» Тон Рамакерс оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

Результат матча

ВойводинаНови СадВойводина1:2ФеренцварошФеренцварошБудапешт
0:1 Кристоффер Закариассен 8' 0:2 Бамиделе Юсуф 86'
Войводина:  Корнель Сюч,  Джордже Црномаркович,  Стефан Митрович (Алекса Вуканович 63'),  Лазар Николич,  Негош Петрович,  Ифет Джаковац,  Деян Зукич (Milutin Vidosavljevic 73'),  Лазар Ранджелович (Dragan Kokanovic 84'),  Dragan Rosic,  Lucas Barros,  Nardin Mulahusejnovic (Milan Kolarevic 63')
Ференцварош:  Денеш Дибуш,  Тоон Рамакерс,  Аттила Ошват,  Кристиан Листеш (Ленни Жозеф 46'),  Габи Каниховски (Жомбор Грубер 90'),  Кристоффер Закариассен (Филипп Ромменс 89'),  Наби Кейта,  Мариус Корбу,  Каду,  Бамиделе Юсуф (Йонатан Леви 90'),  Mariano Gomez
Жёлтые карточки:  Негош Петрович 59'  —  Бамиделе Юсуф 67',  Ленни Жозеф 71'

Ответная игра между этими командами состоится 16-го июля в Будапеште (Венгрия).

В параллельном матче «Хайдук» одолел «Жилину» (2:0).

В составе хорватской команды голы записали на свой счет Роко Брайкович на 22-й минуте и Далиссон де Алмейда на 50-й минуте.

Ответный матч пройдет 16-го июля в Жилине (Словакия).

ЦСКА С обыграл «Дерри Сити» со счетом 3:2.

У болгарской команды дубль оформил Иоаннис Питтас, отличившись на 20-й и 53-й минутах встречи. Еще один гол записал на свой счет Бруну Жордау на 42-й минуте.

В составе «Дерри Сити» отличились Лиам Бойс на 31-й минуте и Джеймс Олайника на 89-й минуте.

Ответный поединок состоится 16-го июля в Дерри (Северная Ирландия).