9 июля в первом раунде отбора Лиги Европы «Войводина» сыграет с «Ференцварошем». Старт поединка в 21:00 мск. О том, где и как смотреть игру, далее в нашем анонсе.

Сербский коллектив примет самый титулованный клуб Венгрии. В прошлом сезоне «Ференцварош» не смог продлить свою чемпионскую серию до 8 титулов подряд, однако выиграл в Кубке Венгрии.

Эксперты ожидаемо считают «Ференцварош» фаворитом поединка. Тем не менее «Войводина» не проигрывает дома уже 8 матчей, так что вряд ли ее стоит сразу списывать со счетов.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.20.

Коэффициенты букмекеров: 2.80 — победа «Войводины», 2.55 — победа «Ференцвароша», 3.35 — ничья.

Искусственный интеллект предсказал ничью со счетом 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Войводина» — «Ференцварош» смотрите на LiveCup.Run.