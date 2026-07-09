Французский тренер Арсен Венгер сделал прогноз на победителя ЧМ-2026.

Арсен Венгер globallookpress.com

«Франция выиграет чемпионат мира. Знаю, вы скажете, что я так думаю, потому что я француз. Но если проанализировать текущую ситуацию на турнире, то увидите, что они движутся с определенной скоростью.

Единственный вопрос передо мной ставит Испания. Если какая-то команда и способна сейчас обыграть Францию, то я бы сказал, что это Испания. Потому что их технический уровень у них выше, чем у французов. Они обладают качеством и культурой командной игры, которых на данный момент нет ни у кого в мире. По крайней мере, на таком уровне.

Поэтому думаю, что борьба развернется именно между этими двумя командами. Хотя, конечно, физически Франция сильнее», — цитирует Венгера GOAL.

Напомним, что французы уже пробились в четвертьфинал мундиаля, где сегодня, 9 июля, проведут встречу против Марокко.