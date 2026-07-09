Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин высказался о предстоящем матче между «Зенитом» и «Спартаком» за Суперкубок России.

Юрий Семин globallookpress.com

«Сама вывеска "Спартак" — "Зенит" — очень интересно, всегда было и всегда будет. Потому что это две команды, которые ставят задачу выиграть. Матч принципиальнейший. На поле будут самые лучшие игроки, которые на данный момент находятся в тренировочной работе. Ну и, я надеюсь, прекрасный стадион в Нижнем Новгороде будет полный.

Мне нравится нынешний формат: выиграл один матч — значит, ты и забрал Суперкубок. Все-таки Суперкубок России — это не чемпионат, а короткое соперничество. И кто на данный момент сильнее, тот и становится обладателем. В актуальном формате мне еще нравится, что это нейтральное поле. Это можно проводить в любом нашем российском городе, где есть соответствующие стадионы и где болельщики любят футбол», — приводит слова Семина « Спорт-Экспресс ».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 18 июля в Нижнем Новгороде. Начало — в 19:30 мск.