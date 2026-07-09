Агент Алексей Бабырь, представляющий интересы защитника Ильи Самошникова, объяснил решение футболиста перейти из «Спартака» в казанский «Рубин».

Илья Самошников globallookpress.com

«Ушли в аренду на год, потому что Илья хочет играть. В "Спартаке" у него пока такой возможности не было после травмы. И решили пойти в аренду, чтобы получить больше игрового времени, набрать кондиции, восстановиться после долгой паузы. Поэтому Илья вернулся в "Рубин" как к себе домой. Его хорошо приняли. Думаю, Илья сам доволен, что у него будет возможность играть и проявлять себя», — цитирует Бабыря «Матч ТВ».

Самошников перешел в казанский клуб на правах аренды до конца сезона-2026/2027.