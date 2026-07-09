Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов ответил на вопрос о фаворитах чемпионата мира.

Александр Самедов globallookpress.com

«Для меня фаворитом остается Франция, но на этом чемпионате мира может случиться все что угодно. Не стал бы раньше времени списывать Испанию и Англию. Возможно, удивят Бельгия и Марокко», — приводит слова Самедова «Матч ТВ».

Напомним, что в четвертьфинале ЧМ-2026 нас ждут такие матчи: Франция — Марокко, Испания — Бельгия, Англия — Норвегия и Аргентина — Швейцария.

Действующим победителем чемпионата мира является сборная Аргентины.