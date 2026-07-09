9 июля в Баку «Карабах» примет исландский клуб «Вестри» в рамках первого раунда квалификации Лиги Европы. Старт игры в 19:00 мск. В анонсе расскажем, где смотреть поединок.

В прошлом сезоне «Карабах» навел шороху в Лиге чемпионов. Клуб вышел из группы и впервые сыграл в плей-офф турнира. Именно поэтому «Карабах» находится в списке фаворитов первого раунда турнира.

Клуб «Вестри» — исландский новичок, который пробился в квалификацию еврокубков благодаря победе в Кубке Исландии. Но это не главная его особенность. Коллектив выступает во втором дивизионе страны, так что по меркам участников раунда, «Вестри» — скромная команда без опыта выступлений в континентальных турнирах.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.80.

Букмекеры дают 1.05 на победу «Карабаха», 17.0 — на ничью и 25.0 — на победу «Вестри».

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Карабах» — «Вестри» смотрите на LiveCup.Run.