9 июля в Баку «Карабах» примет исландский клуб «Вестри» в рамках первого раунда квалификации Лиги Европы. Старт игры в 19:00 мск. В анонсе расскажем, где смотреть поединок.
В прошлом сезоне «Карабах» навел шороху в Лиге чемпионов. Клуб вышел из группы и впервые сыграл в плей-офф турнира. Именно поэтому «Карабах» находится в списке фаворитов первого раунда турнира.
Клуб «Вестри» — исландский новичок, который пробился в квалификацию еврокубков благодаря победе в Кубке Исландии. Но это не главная его особенность. Коллектив выступает во втором дивизионе страны, так что по меркам участников раунда, «Вестри» — скромная команда без опыта выступлений в континентальных турнирах.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.80.
- Букмекеры дают 1.05 на победу «Карабаха», 17.0 — на ничью и 25.0 — на победу «Вестри».
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Карабах» — «Вестри» смотрите на LiveCup.Run.