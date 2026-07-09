Завершились три встречи 1-го квалификационного раунда Лиги конференций.

В одной из встреч «Жальгирис» обыграл «Петровац» со счетом 3:1.

В составе гостей дубль оформил Никола Петкович, отличившись на 18-й и 58-й минутах встречи. Еще один гол записал на свой счет Станислав Беленький на 87-й минуте.

Единственный гол у «Петроваца» забил Неманья Царевич на 27-й минуте.

Ответная игра между этими командами состоится 16-го июля в Вильнюсе (Литва).

«Рунавик» сыграл вничью с «Хамруном» (1:1).

Единственный гол у хозяев записал на свой счет Петур Кнудсен на 26-й минуте.

«Хамрун» сравнял счет на 56-й минуте, отличился Тобиас Бьернстад.

Ответный матч между этими командами пройдет 16-го июля в Хамруне (Мальта).

«Санта-Колома» обыграла «Пенибонт» со счетом 1:0.

Единственный гол гости забили на 16-й минуте, отличился Гийом Лопес.

Ответный поединок между этими командами состоится 16-го июля в Санта-Коломе (Андорра).