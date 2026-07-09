Трансфер центрального защитника «Алавеса» Виктора Парада завершится до конца этой недели, сообщает «СЭ».

Виктор Парада globallookpress.com

Известно, что клубы достигли договорённости о переходе 24‑летнего футболиста, и сейчас улаживаются последние условия сделки.

Сам игрок с нетерпением ожидает перехода в стан красно‑белых, где прямую заинтересованность в нём выразили главный тренер Хуан Карлос Карседо и спортивный директор Фрэнсис Кахигао.

В прошлом сезоне Парада сыграл за «Алавес» 33 матча и сделал 3 голевые передачи. Сейчас его оценивают в 4 млн евро.