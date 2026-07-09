Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо поделился ожиданиями от матча 1/4 финала ЧМ-2026 против Бельгии.

Дани Ольмо globallookpress.com

«Мы думаем только о Бельгии: это четвертьфинал чемпионата мира, и это наш приоритет. Четвертьфинал идёт перед полуфиналом. Бельгия — очень сбалансированная команда; у них лучший вратарь в мире, и это сильный соперник. В их составе есть игроки, способные изменить ход матча, и нам нужно уделять им особое внимание», — сказал Ольмо на предматчевой конференции.

Матч между командами состоится 10 июля на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде.