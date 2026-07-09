Немецкий тренер Юрген Клопп подпишет контракт со сборной Германии, сообщает Sky Sports.
По информации источника, стороны достигли соглашения и в скором времени подпишут контракт до окончания ЧМ-2030.
Назначение Клоппа последовало за решением Юлиана Нагельсмана уйти в отставку после вылета Бундестим от сборной Парагвая в 1/16 финала ЧМ-2026.
Также Немецкий футбольный союз (DFB) решил вопрос о прекращении сотрудничества Клоппа со структурой «Ред Булл», где он с января 2025 года занимал должность руководителя глобального футбольного направления. Уход будет юридически оформлен сразу после подписания полноценного соглашения с DFB.