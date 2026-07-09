Новый главный тренер «Челси» Хаби Алонсо высказался о своем назначении на этот пост.

Хаби Алонсо globallookpress.com

«Нельзя работать вполсилы — нужно полностью отдавать себя команде. Без тяжелой работы ничего не получится. Нам необходимо сформировать такую культуру, и начинается она здесь, с ежедневной работы в Кобхэме.

Меня очень воодушевил потенциал команды. Здесь есть состав, с которым можно работать, выстраивать игровую идею, возвращать эмоции на стадион и налаживать связь с болельщиками.

Ощущения прекрасные, и для меня это большая честь. Я стал частью великого клуба, одного из лучших в мире, который добился огромных успехов за последние десятилетия. Быть здесь — большая привилегия. Теперь я с нетерпением жду предстоящего вызова.

После опыта работы в Германии и Испании для меня наступил подходящий момент чтобы поработать в Англии. Мне всегда хотелось однажды попробовать себя в Премьер-лиге. Эта возможность появилась вовремя — в подходящем клубе, с хорошими перспективами и правильными ощущениями. АПЛ очень меня привлекает», — цитирует Алонсо клубная пресс-служба.

Напомним, что Алонсо летом был назначен на пост наставника «Челси». До этого же он работал в стане «Реала».