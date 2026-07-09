Нападающий сборной Испании Борха Иглесиас высказался о своем дебюте на чемпионате мира в матче против Португалии (1:0).

Борха Иглесиас globallookpress.com

«Честно говоря, я довольно долго плакал. Чувствую, что меня очень любят и поддерживают. После встречи я получил много объятий и тепла от своих товарищей по команде.

Вы готовитесь к тому, чтобы быть в форме, тренироваться и вносить свой вклад в команду в игре. Но прежде всего, я считаю, вы должны быть готовы и к тому, что придётся остаться в запасе. В какой-то момент подумал: "Ну, может быть, я вовсе не выйду на поле". Я старался быть готовым ко всему, что может произойти. Очень рад своему дебюту и, прежде всего, тому, что я здесь», — приводит слова Иглесиаса Mundo Deportivo.

Напомним, что испанская сборная в итоге вышла в четвертьфинал ЧМ-2026, где сыграет против Бельгии.