Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о сборной Марокко перед очным матчем в 1/4 финала ЧМ-2026.

Дидье Дешам globallookpress.com

«В таких соревнованиях важно быть в хорошей физической форме. Данные, которые мы собираем после матчей, хорошие, даже очень хорошие. У нас было мало времени на подготовку к чемпионату мира, тем более у тех, кто играл в финале Лиги чемпионов. Поэтому я подстраиваю каждую тренировку под физическое состояние игроков и не возражаю, если кто-то пропустит одну или две тренировки, если к третьему дню он будет в лучшей форме.

Чем выше поднимаешься в гору, тем сложнее становится задача. Марокко здесь не случайно. Это одна из лучших команд на турнире. Это будет противостояние двух сборных, которые хотят владеть мячом, атаковать и забивать голы», — цитирует Дешама пресс-служба ФИФА.

Матч между командами состоится сегодня, 9 июля на стадионе «Жилетт» в Фоксборо, начало — в 23:00 мск.