Центральный защитник Стефан де Врей стал футболистом греческого «Панатинаикоса».

Стефан де Врей globallookpress.com

«Де Врей присоединится к „зелёным“, чтобы укрепить оборону команды, привнеся огромный опыт, лидерские качества и футбольный авторитет элитного уровня», — говорится в пресс‑релизе на сайте клуба.

Летом 2026 года 34‑летний де Врей стал свободным агентом, покинув «Интер», за который играл с 2018 года.

Всего в минувшем сезоне голландец сыграл 17 матчей и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 3 миллиона евро.