Нападающий Федор Чалов рассказал о перенесенной операции на мениске.

Федор Чалов globallookpress.com

«Вчера сразу после операции было обманчивое ощущение, что уже завтра могу выписываться. Закончилось оно в 4 утра вместе с действием обезболивающего. А уже сегодня в обед появилось желание еще на ночь остаться в стационаре, боль после вмешательства (хоть и незначительного) очень сильная.

Уже сегодня принесли памятку с обязательными упражнениями для колена. Даже самые примитивные движения даются с болью. Буду отслеживать ощущения и изменения, и, возможно, фиксировать их здесь. Вдруг кому-то, кто столкнется с травмой колена, пригодится (очень надеюсь, что никому, всем здоровья)», — написал Чалов в телеграм-канале.

В настоящий момент на руках у Чалова контракт с ПАОКом, который рассчитан до лета 2027 года.