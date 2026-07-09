Марокканский опорник Аюб Буадди продолжает привлекать внимание зрелой игрой на ЧМ‑2026 европейских топ‑клубов.
По данным издания Football Insider, интерес к 18‑летнему игроку «Лилля» сейчас проявляют «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Арсенал».
Французский клуб уже объявил, что готов продать своего воспитанника, но за сумму не менее 70 млн евро, что отпугивает многие команды.
В прошлом сезоне Буадди сыграл 42 матча за «Лилль» и сделал в них одну голевую передачу. Марокко продолжает выступления на ЧМ‑2026 и в 1/4 финала сыграет с Францией сегодня, 9 июля, в 23:00 (мск).