Марокканский опорник Аюб Буадди продолжает привлекать внимание зрелой игрой на ЧМ‑2026 европейских топ‑клубов.

Аюб Буадди globallookpress.com

По данным издания Football Insider, интерес к 18‑летнему игроку «Лилля» сейчас проявляют «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Арсенал».

Французский клуб уже объявил, что готов продать своего воспитанника, но за сумму не менее 70 млн евро, что отпугивает многие команды.

В прошлом сезоне Буадди сыграл 42 матча за «Лилль» и сделал в них одну голевую передачу. Марокко продолжает выступления на ЧМ‑2026 и в 1/4 финала сыграет с Францией сегодня, 9 июля, в 23:00 (мск).