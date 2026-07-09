Экс‑капитан сборной России Андрей Аршавин считает, что возвращение Артёма Дзюбы в московский «Спартак» стало бы отличным вариантом для его карьеры.

Артём Дзюба globallookpress.com

«В чемпионате России Дзюба ещё может поиграть. Каждая команда из второй восьмёрки могла бы его присмотреть и выгодно использовать в этом сезоне. Для Дзюбы возможное возвращение в "Спартак" было бы вообще шикарным. Но я не знаю, насколько его хочет "Спартак"», — сказал Аршавин «Матч ТВ».

37‑летний Дзюба — воспитанник «Спартака», свой первый матч за клуб он сыграл в 2006 году. Дальше в его карьере были «Ростов», «Зенит», тульский «Арсенал», «Локомотив» и «Акрон», где он провёл последние два сезона.

Со «Спартаком» нападающий трижды выигрывал серебряные медали РПЛ, а в составе «Зенита» четыре раза брал золото.