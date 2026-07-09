Лондонский «Арсенал» рассматривает возможность укрепления центра обороны Раулем Асенсио из мадридского «Реала».

Рауль Асенсио globallookpress.com

По данным издания OK Diario, «сливочные» видят в нём игрока ротации и прямую замену Бену Уайту, которого замучили травмы. «Реал» не против расстаться с 23‑летним футболистом за 50 млн евро.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Асенсио со стороны «Лацио», но итальянский клуб не готов платить такую сумму, а в аренде мадридцы отказали.

Всего в прошлом сезоне Асенсио сыграл 34 матча, забил 2 гола и отметился одним ассистом. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 млн евро.