Защитник сборной Франции Дайо Упамекано выступил в поддержку Килиана Мбаппе после критики, с которой столкнулся капитан национальной команды.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Во время пресс-конференции французский футболист подчеркнул, что любые проявления расизма должны решительно пресекаться, а вся команда полностью поддерживает своего лидера.

«Мы обязаны продолжать бороться с расизмом, потому что подобным вещам нет места в современном обществе. Несмотря на все происходящее вокруг, Килиан сохраняет полную концентрацию на чемпионате мира. Вся сборная находится рядом с ним и оказывает ему максимальную поддержку», — заявил Упамекано.

Напомним, ранее сенатор Парагвая резко раскритиковала Мбаппе после матча 1/8 финала чемпионата мира 2026, в котором Франция с минимальным счетом 1:0 обыграла Парагвай. Причиной недовольства стало то, что французский нападающий не пожал руку голкиперу парагвайской сборной Орландо Хилю после финального свистка. Победа позволила французам выйти в четвертьфинал мирового первенства.