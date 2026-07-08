Защитник сборной Англии Джон Стоунс, находящийся в статусе свободного агента, может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Джон Стоунс globallookpress.com

Как сообщает Sky Sport Italia, 32-летний футболист входит в список кандидатов на усиление обороны туринского «Ювентуса». Руководство итальянского клуба рассматривает опытного англичанина в качестве одного из приоритетных вариантов на летнее трансферное окно.

До получения статуса свободного агента Стоунс на протяжении многих лет защищал цвета «Манчестер Сити». Ранее в своей карьере он также выступал за «Эвертон» и «Барнсли».

В сезоне-2025/26 АПЛ защитник из-за различных обстоятельств сыграл лишь девять матчей. Результативными действиями в этих встречах Стоунс отметиться не сумел.