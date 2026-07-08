Легендарный бразильский нападающий Ромарио высоко оценил вклад Криштиану Роналду в историю мирового футбола, несмотря на неудачное выступление сборной Португалии на ЧМ-2026.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Бывший форвард признался, что испытывает огромное уважение к португальцу и считает его одним из величайших игроков всех времен.

«Мне хочется поблагодарить Криштиану за все, что он сделал для футбола. В отличие от Месси, Марадоны или Неймара, которых природа щедро одарила исключительным талантом, Роналду добился своих высот благодаря невероятной самоотдаче, дисциплине и постоянной работе над собой. Именно поэтому он стал настоящим феноменом.

Даже без победы на чемпионате мира он навсегда останется среди величайших футболистов в истории. Его имя заслуженно стоит рядом с такими легендами, как Месси, Пеле, Марадона и Роналдо», — сказал Ромарио A Bola.

На текущем мундиале сборная Португалии завершила выступление уже на стадии 1/8 финала, уступив Испании.