Нападающий Маркус Рашфорд возвращается в расположение «Манчестер Юнайтед» после года аренды в каталонской «Барселоне». Об этом информирует британское издание The Guardian.

Маркус Рашфорд globallookpress.com

Ранее футболист потерял место в составе английского клуба из-за разногласий с бывшим главным тренером Рубеном Аморимом. По этой причине нападающий долгое время не имел игровой практики в Англии и последний раз играл за манкунианцев еще в декабре 2024 года против чешской «Виктории Пльзень» в Лиге Европы. Сейчас у игрока нет никаких проблем в отношениях с новым наставником команды Майклом Кэрриком.

Сразу после завершения выступлений сборной Англии на чемпионате мира форвард отправится в трехнедельный отпуск. После этого он присоединится к «Манчестер Юнайтед» и начнет предсезонную подготовку. При этом руководство клуба все еще хочет продать Рашфорда из-за его высокой зарплаты, но пока не получило выгодных предложений от других команд.