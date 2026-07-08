Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов оценил итог матча между Аргентиной и Египтом на ЧМ-2026. Аргентинцы отпраздновали волевую победу со счетом 3:2.

Владислав Радимов globallookpress.com

«Невероятно, как болельщики сборной Аргентины погнали свою команду вперед при счете 0:2. Я никогда такого не видел. Это было нечто! Обычно трибуны в таких случаях замолкают или начинают костерить своих игроков, а здесь произошло прямо обратное. Я думал, что у меня уши лопнут от шума. Это была просто феноменальная поддержка, я никогда такой не наблюдал за всю жизнь. И даже после незабитого пенальти аргентинские трибуны хором поддерживали Лионеля Месси, скандируя его фамилию», — сказал Радимов «Матч ТВ».

В четвертьфинале аргентинцы сразятся со сборной Швейцарии.