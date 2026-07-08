Сборная Швейцарии обыграла Колумбию (0:0, 4:3 по пен.) и стала последней национальной командой, оформившей путевку в четвертьфинал чемпионата мира 2026-го года.

Лионель Месси — нападающий сборной Аргентины globallookpress.com

Сформированы все пары 1/4 финала: Франция сыграет с Марокко, Испания встретится с Бельгией, Англия сойдётся с Норвегией, а Аргентине будет противостоять Швейцария.

Напомним, что сборная Франции одолела Парагвай (1:0) в 1/8 финала мундиаля и сыграет против Марокко в четвертьфинале. Матч состоится завтра, 9-го июля в 23:00 мск.

Сборная Испании одержала победу над Португалией (1:0) в матче 1/8 финала ЧМ-2026 и вышла на Бельгию в четвертьфинале. Встреча начнется 10-го июля в 22:00 мск.

Национальная команда Англии сразится с Норвегией в рамках 1/4 финала ЧМ 12-го июля в 00:00 мск. Сборная «трех львов» в 1/8 финала одолела Мексику (3:2), а норвежцы одержали победу над Бразилией (2:1).

Сборная Аргентины в волевом стиле обыграла Египет (3:2) в 1/8 финала мундиаля, а в четвертьфинале сыграет против Швейцарии. Матч начнется 12-го июля в 04:00 мск.

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