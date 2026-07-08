Спортивный директор «Монако» Тьяго Скуро допустил возможную продажу полузащитника Поля Погба в текущее трансферное окно.

Поль Погба globallookpress.com

«Мы очень уважаем Поля. У нас есть все лето, чтобы оценить, на каком уровне мы увидим его. Возможно, он уйдет. У нас всегда были очень открытые и прозрачные отношения. Если в какой-то момент ожидания игрока разойдутся с ожиданиями клуба, нам придется сесть за стол переговоров и найти решение», — приводит слова Скуро Get French Football News.

Французский футболист пополнил состав монегасков в июле 2025 года. В минувшем сезоне он появился на поле всего в шести официальных встречах и не смог отметиться результативными действиями. Текущее соглашение 33-летнего игрока с клубом действует до 30 июня 2027 года. Известный портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в 2,5 миллиона евро.