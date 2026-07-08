Роберто Мартинес больше не является главным тренером сборной Португалии. Об уходе 52-летнего испанского специалиста официально сообщила Федерация футбола Португалии.

Роберто Мартинес globallookpress.com

Мартинес возглавлял национальную команду с января 2023 года. За время работы ему удалось привести португальцев к победе в Лиге наций в 2025 году, однако выступление на чемпионате мира 2026 не оправдало ожиданий.

На мировом первенстве Португалия заняла второе место в своей группе. В первом раунде плей-офф команда одолела Хорватию со счетом 2:1, но уже в 1/8 финала уступила Испании с минимальным счетом 0:1, завершив борьбу за трофей.

Ранее в СМИ появилась информация, что одним из главных претендентов на пост нового наставника португальской сборной считается Жорже Жезуш, ранее работавший с «Бенфикой» и саудовским «Аль-Насром».