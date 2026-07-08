Бывший футболист сборной России Павел Мамаев прокомментировал победу Аргентины над Египтом (3:2) в матче 1/8 финала чемпионата мира.

Павел Мамаев globallookpress.com

«Это круто! Круто, что удается увидеть такие матчи в реальном времени. Только положительные эмоции от такой игры. Вся команда сплотилась. Не зря же говорят, что Месси Богом поцелованный. Несмотря на то, что он не забил пенальти, всё равно сыграл решающую роль в результате.

Второй финал для Аргентины подряд? Почему бы и нет? У них сейчас игра со Швейцарией. Но сейчас уже такая стадия, где ничего не бывает без везения и удачи. Всё может быть», — цитирует Мамаева «Матч ТВ».

Напомним, что соперником сборной Аргентины по четвертьфиналу чемпионата мира станет команда Швейцарии.