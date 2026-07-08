Вингер «Марселя» Мэйсон Гринвуд близок к продолжению карьеры в чемпионате Турции. Как сообщает Fanatik, 24-летний футболист в ближайшее время должен стать игроком «Фенербахче».

Мэйсон Гринвуд globallookpress.com

По информации источника, английский нападающий согласовал условия личного контракта, согласно которому его ежегодная зарплата составит 11 миллионов евро. За трансфер «Фенербахче» заплатит французскому клубу 45 миллионов евро, а еще пять миллионов могут быть выплачены в виде бонусов при выполнении определенных условий.

Прошлый сезон Гринвуд провел на высоком уровне. Во всех турнирах он сыграл 45 матчей, отметившись 26 забитыми мячами и 11 результативными передачами.