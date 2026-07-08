Бывший нападающий Алексей Гасилин оценил игру защитника «Зенита» и сборной Бразилии Дугласа Сантоса на ЧМ-2026.
«Для меня Дуглас Сантос в обороне сборной Бразилии был лучшим. Был приятно удивлён, что он стал первым номером. После первого матча со сборной Марокко, когда на его фланге лидеры марокканцев Браим Диас и Ашраф Хакими ничего не сделали, мы поняли, что Сантос точно проведёт все игры от звонка до звонка», — приводит слова Гасилина «Матч ТВ».
Напомним, что сборная Бразилии покинула мундиаль на стадии 1/8 финала, неожиданно уступив команде Норвегии (1:2).