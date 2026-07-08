Капитан сборной Швейцарии Гранит Джака поделился эмоциями после победы над Колумбией в матче 1/8 финала ЧМ-2026. Основное и дополнительное время встречи завершилось без забитых мячей, а в серии пенальти швейцарцы оказались точнее — 4:3.

Гранит Джака globallookpress.com

«Я считаю, что нынешнее поколение футболистов сборной Швейцарии действительно уникально. Очень хочется верить, что в будущем появится еще одна такая команда, но подобных игроков страна ждала долгие годы.

Опытные футболисты получают дополнительную мотивацию благодаря молодежи, а мы, в свою очередь, обязаны каждый день показывать правильный пример — и на тренировках, и во время матчей. Мы стараемся делиться не только опытом, но и победным мышлением. Хотим показать, что даже сборная небольшой страны способна добиваться больших результатов на самом высоком уровне.

Каждый, кто причастен к этой команде — тренерский штаб и футболисты, — вправе гордиться тем, чего нам удалось достичь», — цитирует Джаку сайт ФИФА.