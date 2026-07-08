Хорватский футбольный союз (HNS) официально сообщил об отставке Златко Далича с должности главного тренера национальной сборной.

Златко Далич globallookpress.com

Специалист бессменно возглавлял главную команду страны с 2017 года. На текущем чемпионате мира 2026 года хорватский коллектив завершил свою борьбу на стадии 1/16 финала, потерпев поражение от сборной Португалии со счетом 1:2.

За время работы 59-летнего наставника сборная Хорватии добилась главных триумфов в своей современной истории, завоевав серебряные медали на мундиале 2018 года в России и бронзовые награды на мировом первенстве 2022 года в Катаре, а также став серебряным призером Лиги наций УЕФА в 2023 году.