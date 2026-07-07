«Кауно Жальгирис» сыграл вничью с «Дритой» (1:1) в стартовом поединке 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Хозяева вышли вперед на 25-й минуте благодаря голу Амина Беншаиба.
«Дрита» смогла сравнять счет на 82-й минуте, отличился Блерим Красники.
Результат матча
Кауно ЖальгирисЛитва. Лига А1:1ДритаГнилане
1:0 Амин Беншаиб 25' 1:1 Блерим Красники 82'
Кауно Жальгирис: Томас Шведкаускас, Антон Толордава, Рокас Лекиатас, Юкиёси Карасима (Выкинтас Сливка 66'), Леонардо Рибейро (Носа Ийобоса Эдокполор 66'), Амин Беншаиб, Фабьен Урега (Гратас Сиргедас 77'), Joris Moutachy, Marko Konatar, Franco Baldassarra, Renan Abner do Carmo Renan (Haris Kadric 66')
Дрита: Фатон Малоку, Радди Овука, Алтин Бютючи, Весель Лимай, Альберт Дабигай, Блерим Красники (William Baeten 86'), Kristal Abazaj (Лиридон Балай 71'), Igball Jashari (Арб Манай 71'), Blerton Sheji, Jorgo Pellumbi, Besnik Krasniqi
Жёлтые карточки: Joris Moutachy 3', Амин Беншаиб 53' — Blerton Sheji 58'
Ответная игра между этими командами состоится 14-го июля в Гнилане (Косово).