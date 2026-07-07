«Кауно Жальгирис» сыграл вничью с «Дритой» (1:1) в стартовом поединке 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Хозяева вышли вперед на 25-й минуте благодаря голу Амина Беншаиба.

«Дрита» смогла сравнять счет на 82-й минуте, отличился Блерим Красники.

Результат матча

Кауно Жальгирис Литва. Лига А 1:1 Дрита Гнилане

1:0 Амин Беншаиб 25' 1:1 Блерим Красники 82'

Кауно Жальгирис: Томас Шведкаускас, Антон Толордава, Рокас Лекиатас, Юкиёси Карасима ( Выкинтас Сливка 66' ), Леонардо Рибейро ( Носа Ийобоса Эдокполор 66' ), Амин Беншаиб, Фабьен Урега ( Гратас Сиргедас 77' ), Joris Moutachy, Marko Konatar, Franco Baldassarra, Renan Abner do Carmo Renan ( Haris Kadric 66' )

Дрита: Фатон Малоку, Радди Овука, Алтин Бютючи, Весель Лимай, Альберт Дабигай, Блерим Красники ( William Baeten 86' ), Kristal Abazaj ( Лиридон Балай 71' ), Igball Jashari ( Арб Манай 71' ), Blerton Sheji, Jorgo Pellumbi, Besnik Krasniqi

Жёлтые карточки: Joris Moutachy 3', Амин Беншаиб 53' — Blerton Sheji 58'