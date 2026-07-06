прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 2.28

В первом матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов литовский «Кауно Жальгирис» будет принимать «Дриту» из Косово. Игра пройдет в Каунасе 7 июля. Начало встречи — в 19:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.28.

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«Кауно Жальгирис»

Турнирная таблица: В минувшем сезоне литовской Лиги «Кауно Жальгирис» завоевал титул чемпиона. В 36 матчах команда одержала 22 победы, сыграла вничью в 9 встречах и потерпела 5 поражений. Литовцы набрали 75 очков и завоевали путёвку в квалификацию Лиги чемпионов.

В новом сезоне «Кауно Жальгирис» занимает третью строчку, набрав 28 очков. На один пункт больше у «Судувы», а два — у клуба «Джюгас Тельшяй».

Последние матчи: В 21 туре чемпионата Литвы «Кауно Жальгирис» на выезде сыграл вничью с лидером чемпионской гонки — командой «Джюгас Тельшяй» (0:0).

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Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: Участник квалификации Лиги чемпионов не проигрывает на протяжении трёх матчей. Помимо ничьи с лидером внутреннего чемпионата футболисты «Кауно Жальгирис» обыграли в чемпионате «Трансинвест» (2:1), а в Кубке страны оказались сильнее клуба БФА «Вильнюс» (3:0).

«Дрита»

Турнирная таблица: «Дрита» — чемпион Косово. В минувшем сезоне клуб набрал 66 очков, опередив на 7 баллов клуб «Малишево».

Последние матчи: Перед стартом в Лиге чемпионов «Дрита» провела три товарищеские встречи, в которых проиграла румынскому «Сепси» (0:1), болгарскому клубу «Локомотив» София (1:2) и болгарскому ЦСКА (1:4).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Дрита» не может одержать победу в шестом матче подряд. Помимо неудачных встреч в контрольных играх косовары проиграли в чемпионском сезоне клубам «Малишево» (2:3), «Гжилани» (0:2), «Дукаджини» (0:2).

Статистика для ставок

«Кауно Жальгирис» — чемпион Литвы

«Дрита» — чемпион Косово

«Кауно Жальгирис» и «Дрита» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Кауно Жальгирис» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.28. Ничья оценивается в 3.21. На победу «Дриты» — 2.99.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.31 и 1.52.

Прогноз: «Дрита» подходит к матчу не в самой лучшей игровой форме, что и показали товарищеские матчи. У чемпиона Литвы есть хорошая возможность создать комфортный задел перед ответной встречей.

2.28 Победа «Кауно Жальгирис» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.28 на матч «Кауно Жальгирис» — «Дрита» принесёт чистый выигрыш 1280₽, общая выплата — 2280₽

Ставка: Победа «Кауно Жальгирис» с коэффициентом 2.28.

Прогноз: Обе команды играют в результативный футбол, по голу чемпионы Литвы и Косово могут забить друг другу.

1.98 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.98 на матч «Кауно Жальгирис» — «Дрита» позволит вывести на карту выигрыш 980₽, общая выплата — 1980₽

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.98.