«Париж» объявил о назначении Лиама Росеньора на пост главного тренера команды.

Лиам Росеньор globallookpress.com

Английский специалист подписал долгосрочный контракт и начнет работу с коллективом уже на этой неделе.

Как сообщила пресс-служба французского клуба, соглашение с 41-летним наставником рассчитано до июня 2028 года. К своим обязанностям Росеньор приступит 9 июля, когда команда выйдет из отпуска и начнет подготовку к новому сезону.

Для английского специалиста работа во Франции не станет новой. С 2024 по 2026 год он возглавлял «Страсбург», после чего в январе 2026 года принял «Челси». Во главе лондонского клуба Росеньор работал до апреля нынешнего года.

По итогам сезона-2025/26 «Париж» финишировал на 11-м месте в чемпионате Франции.