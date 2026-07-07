Нападающий Криштиану Роналду официально подтвердил, что чемпионат мира 2026 года стал последним в его игровой карьере.

Криштиану Роналду globallookpress.com

После вылета сборной Португалии от Испании в 1/8 финала легендарный форвард подвел итоги своего пути в национальной команде и заявил, что уходит с чувством выполненного долга.

«Я отдал все силы. Не стоит забывать, что до Роналду Португалия не завоёвывала трофеев, а я помог выиграть три титула. Счастлив, что в 2016 году мы победили на Евро. Для меня это такой же серьёзный турнир, как чемпионат мира. Жизнь продолжается, я ухожу с чувством выполненного долга», — приводит слова Роналду Record.