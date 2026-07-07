Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду в разговоре с журналистами высказался по поводу поражения своей команды от Испании в матче 1/8 финала ЧМ-2026.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Роналду сказал, что его команду из турнира выбили очень сильные испанцы, которые вполне способны добраться до финала мундиаля. 41-летний форвард отметил, что ему было обидно проигрывать.

«Мы провели хороший матч, обе команды могли победить, но нам чего-то не хватило. Поздравляю Испанию с победой», — сказал Роналду Marca.

Напомним, что «красная фурия» под руководством Луиса де ла Фуэнте переиграла португальцев со счётом 1:0 и вышла в четвертьфинал. 41-летний Роналду провёл на поле всю игру, но не отметился голами или ассистами.