Полузащитник сборной Англии Деклан Райс рассказал, что после победы над Мексикой в 1/8 финала ЧМ-2026 получил звонок от главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты.

Микель Артета globallookpress.com

Испанский специалист поздравил своего подопечного с выходом в четвертьфинал и пожелал удачи всем игрокам лондонского клуба, продолжающим выступление на турнире.

По словам Райса, сразу после победного матча Артета связался с ним лично и отметил успешное выступление английской сборной. Наставник «канониров» признался, что хотел бы увидеть победителем чемпионата мира одного из футболистов «Арсенала».

«После победы Артета набрал меня и поздравил с победой. Он хочет, чтобы мундиаль выиграл футболист "Арсенала". Также он связался и с другими "канонирами", которые еще выступают на чемпионате мира. Микель всем пожелал успеха», — приводит слова Райса Sky Sports.