Итальянский «Наполи» официально презентовал новый домашний комплект игровой формы, разработанный брендом EA7 на следующий сезон.

Форма «Наполи» Сайт «Наполи»

Данная форма приурочена к столетнему юбилею со дня основания футбольного клуба. Экипировка выполнена в классическом для неаполитанцев голубом цвете, который в этой версии получил эксклюзивный, переосмысливающий традиции оттенок Centenary Blue. Бело-золотая эмблема команды на груди была модернизирована: теперь ее украшает силуэт Скакуна Солнца, являющегося историческим символом Неаполя, и стилизованная под знак бесконечности юбилейная цифра 100.

Сама структура ткани визуально отсылает к культовому узору на футболках клуба из легендарной эпохи 1980-х годов, гармонично сочетая в себе историческое наследие и современные технологические инновации.