Махачкалинское «Динамо» в рамках предсезонной подготовки потерпело поражение в товарищеском поединке от аргентинской команды «Химнасия и Эсгрима» со счетом 1:3.

Хуссем Мрезиг globallookpress.com

Единственный мяч в составе российского коллектива забил полузащитник Хуссем Мрезиг, отличившийся уже на 4-й минуте встречи. Стоит отметить, что для аргентинского клуба это был уже второй спарринг против представителя РПЛ за последнее время — 5 июля они разошлись миром со счетом 1:1 в контрольной игре против петербургского «Зенита».

Напомним, что по итогам прошлого сезона Российской Премьер-Лиги махачкалинцы набрали 26 очков и заняли 14-е место в турнирной таблице, однако сумели успешно сохранить прописку в элитном дивизионе благодаря уверенной победе над екатеринбургским «Уралом» в переходных стыковых матчах (3:0 по сумме двух встреч).