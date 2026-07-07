Бывший капитан мадридского «Атлетико» Габи Фернандес возвращается в структуру родного клуба и войдет в тренерский штаб первой команды, о чем информирует авторитетное испанское издание Marca.

Габи Фернандес globallookpress.com

Сообщается, что со старта нового футбольного сезона специалист займет должность ассистента главного тренера Диего Симеоне. На этом посту Габи сменит Нельсона Виваса, который принял решение покинуть мадридский коллектив после восьми лет непрерывной работы.

В качестве игрока Фернандес защищал цвета «матрасников» с 2004 по 2007 год, а также в период с 2011 по 2018 год. После ухода из мадридского клуба полузащитник провел еще два игровых года в катарском «Аль-Садде», где в 2020 году официально объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.