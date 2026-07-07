Мальтийская «Флориана» на своем поле одержала уверенную победу над ирландским «Шемрок Роверс» в первой встрече 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов — 2:0.
Голами в составе победителей отметились Роберт Мурич и Мустафа Джа на 45+1-й и 79-й минутах встречи. Гости играли в меньшинстве после удаления Мэтта Хили на 58-й минуте.
Результат матча
ФлорианаЛига чемпионов. Квалификация2:0Шэмрок РоверсДублин
1:0 Роберт Мурич 45+1' 2:0 Мустафа Джа 79'
Флориана: Оуэн Спитери, Данстан Велла (Chapi Romano 71'), Роберт Мурич (Закари Скерри 81'), Мустафа Джа (Tomislav Gudelj 81'), Guilherme Cioletti Ferreira da Silva, Carlo Lonardelli, Kauan Alexandre Martins de Paula, Myles Beerman, Alen Kurtalic, Federico Varela, Kenan Dervisagic
Шэмрок Роверс: Энда Стивенс, Ли Грэйс, Джек Бирн, Дилан Уоттс (Luke O'Regan 63'), Джейк Мулрани (John O'Sullivan 63'), Грэм Бурк (Maleace Asamoah 71'), Michael Noonan (John McGovern 71'), Adam Brennan, Matthew Healy, Cory O'Sullivan, Edward McGinty
Жёлтые карточки: Мустафа Джа 80' — Matthew Healy 58'
Красная карточка: Matthew Healy 58' (Шэмрок Роверс)
Ответная игра состоится 14 июля в Дублине.