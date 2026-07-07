Мальтийская «Флориана» на своем поле одержала уверенную победу над ирландским «Шемрок Роверс» в первой встрече 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов — 2:0.

Голами в составе победителей отметились Роберт Мурич и Мустафа Джа на 45+1-й и 79-й минутах встречи. Гости играли в меньшинстве после удаления Мэтта Хили на 58-й минуте.

Результат матча

Флориана Лига чемпионов. Квалификация 2:0 Шэмрок Роверс Дублин

1:0 Роберт Мурич 45+1' 2:0 Мустафа Джа 79'

Флориана: Оуэн Спитери, Данстан Велла ( Chapi Romano 71' ), Роберт Мурич ( Закари Скерри 81' ), Мустафа Джа ( Tomislav Gudelj 81' ), Guilherme Cioletti Ferreira da Silva, Carlo Lonardelli, Kauan Alexandre Martins de Paula, Myles Beerman, Alen Kurtalic, Federico Varela, Kenan Dervisagic

Шэмрок Роверс: Энда Стивенс, Ли Грэйс, Джек Бирн, Дилан Уоттс ( Luke O'Regan 63' ), Джейк Мулрани ( John O'Sullivan 63' ), Грэм Бурк ( Maleace Asamoah 71' ), Michael Noonan ( John McGovern 71' ), Adam Brennan, Matthew Healy, Cory O'Sullivan, Edward McGinty

Жёлтые карточки: Мустафа Джа 80' — Matthew Healy 58'

Красная карточка: Matthew Healy 58' (Шэмрок Роверс)