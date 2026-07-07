БАТЭ сыграл вничью с «Эльбасани» (1:1) в стартовом поединке 1-го квалификационного раунда Лиги конференций.

Хозяева вышли вперед на 45+1-й минуте, отличился Ардит Никай.

Футболист БАТЭ Егор Русаков сумел сравнять счет на 68-й минуте.

Результат матча

AF Elbasani Лига конференций. Квалификация 1:1 БАТЭ Борисов

1:0 Ardit Nikaj 45+1' 1:1 Egor Rusakov 68'

AF Elbasani: Игор Алексовски, Bledar Lila, Yoan Epitaux, Bruno Lulaj, Klevis Kasa, Ledjo Tresa ( Бернард Каррица 84' ), Abbas Ibrahim, Arsen Kasa ( Mario Barjamaj 74' ), Ibrahima Sory Diallo ( Insa Boye 84' ), Rubin Hebaj ( Edoly Lukoki Mateso 74' ), Ardit Nikaj ( Arsen Lleshi 89' )

БАТЭ: Викторьен Ангбан, Кирилл Капленко ( Ales Sakhonchik 62' ), Vladislav Varaksa ( Kirill Apanasevich 82' ), Erick Puerto ( Yaroslav Khramtsevich 90' ), Andrey Zhurin ( Egor Rusakov 46' ), Egor Kress, Hayk Mosahanian, Artem Rakhmanov, Maksim Sakuta, Nikita Neskoromnyi, Danila Sokol

Жёлтые карточки: Yoan Epitaux 66' — Andrey Zhurin 12'