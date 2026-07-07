БАТЭ сыграл вничью с «Эльбасани» (1:1) в стартовом поединке 1-го квалификационного раунда Лиги конференций.
Хозяева вышли вперед на 45+1-й минуте, отличился Ардит Никай.
Футболист БАТЭ Егор Русаков сумел сравнять счет на 68-й минуте.
Результат матча
AF ElbasaniЛига конференций. Квалификация1:1БАТЭБорисов
1:0 Ardit Nikaj 45+1' 1:1 Egor Rusakov 68'
AF Elbasani: Игор Алексовски, Bledar Lila, Yoan Epitaux, Bruno Lulaj, Klevis Kasa, Ledjo Tresa (Бернард Каррица 84'), Abbas Ibrahim, Arsen Kasa (Mario Barjamaj 74'), Ibrahima Sory Diallo (Insa Boye 84'), Rubin Hebaj (Edoly Lukoki Mateso 74'), Ardit Nikaj (Arsen Lleshi 89')
БАТЭ: Викторьен Ангбан, Кирилл Капленко (Ales Sakhonchik 62'), Vladislav Varaksa (Kirill Apanasevich 82'), Erick Puerto (Yaroslav Khramtsevich 90'), Andrey Zhurin (Egor Rusakov 46'), Egor Kress, Hayk Mosahanian, Artem Rakhmanov, Maksim Sakuta, Nikita Neskoromnyi, Danila Sokol
Жёлтые карточки: Yoan Epitaux 66' — Andrey Zhurin 12'
Ответная игра между этими командами состоится 16-го июля в Борисове (Беларусь).