«Арарат-Армения» одолел «Ригу» (2:0) в стартовом матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
В составе армянской команды голами отметились Уго Оливейра на 63-й минуте и Франка на 86-й минуте.
Результат матча
Арарат-АрменияЕреван2:0РигаРига
1:0 Хьюго Оливейра 63' 2:0 Carlos Franca 86'
Арарат-Армения: Хьюго Оливейра, Камо Оганесян, Жоао Виктор, Артур Серобян (Зидан Банжаки 88'), Сандро Лима (Алиун Ндур 72'), Жираир Шагоян (Carlos Franca 73'), Junior Bueno, Alexandros Malis (Бруну Уилсон 44'), Edgar Grigoryan, Alwyn Tera (Армен Амбарцумян 73'), Karen Muradyan
Рига: Орландо Гало (Iago Siqueira 90'), Райвис Юрковскис, Андрес Саласар, Пауло Эдуардо, Мухаммед Бадамоси (Reginaldo Ramires 86'), Raki Aouani (Krisjanis Zviedris 76'), Salah-Eddine Oulad M'Hand (Meissa Diop 86'), Ahmed Ankrah, Baba Musah, Karl Gameni Wassom, Frenks Davids Orols
Жёлтые карточки: Мухаммед Бадамоси 54' (Рига), Salah-Eddine Oulad M'Hand 68' (Рига), Frenks Davids Orols 72' (Рига)
Ответный матч между этими командами состоится 14-го июля в Риге (Латвия).