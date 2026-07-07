«Арарат-Армения» одолел «Ригу» (2:0) в стартовом матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

В составе армянской команды голами отметились Уго Оливейра на 63-й минуте и Франка на 86-й минуте.

Результат матча

Арарат-Армения Ереван 2:0 Рига Рига

1:0 Хьюго Оливейра 63' 2:0 Carlos Franca 86'

Арарат-Армения: Хьюго Оливейра, Камо Оганесян, Жоао Виктор, Артур Серобян ( Зидан Банжаки 88' ), Сандро Лима ( Алиун Ндур 72' ), Жираир Шагоян ( Carlos Franca 73' ), Junior Bueno, Alexandros Malis ( Бруну Уилсон 44' ), Edgar Grigoryan, Alwyn Tera ( Армен Амбарцумян 73' ), Karen Muradyan

Рига: Орландо Гало ( Iago Siqueira 90' ), Райвис Юрковскис, Андрес Саласар, Пауло Эдуардо, Мухаммед Бадамоси ( Reginaldo Ramires 86' ), Raki Aouani ( Krisjanis Zviedris 76' ), Salah-Eddine Oulad M'Hand ( Meissa Diop 86' ), Ahmed Ankrah, Baba Musah, Karl Gameni Wassom, Frenks Davids Orols

Жёлтые карточки: Мухаммед Бадамоси 54' (Рига), Salah-Eddine Oulad M'Hand 68' (Рига), Frenks Davids Orols 72' (Рига)