7 июля в Ереване состоится матч квалификационного раунда Лиги чемпионов между клубами «Арарат-Армения» и «Рига». Старт встречи в 19:00 мск. Где смотреть игру, расскажем далее в тексте.

Для обеих команд участие в квалификации еврокубков обычное дело. При этом ни та, ни другая не заходили дальше первого раунда отбора Лиги чемпионов. Спустя 4 сезона «Арарат-Армения» и «Рига» получили свой шанс пробиться в ЛЧ.

У «Риги» в этом матче будет преимущество. Команда находится в игровом тонусе, так как в Латвии продолжается сезон. Хозяева только начинают возвращать себе игровую форму. Повлияет ли это на результат встречи, узнаем после финального свистка.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.16.

Букмекеры дают 2.80 на победу «Арарат-Армении» и 2.50 на победу «Риги», за 3.30 можно поставить на ничью.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Арарат-Армения» — «Рига» смотрите на LiveCup.Run.